Китайский авторынок в феврале вырос на 55%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля составили 942900 единиц – это на 55% больше, чем годом ранее, однако почти на треть ниже показателя за январь (1,32 млн. шт.). Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), снижение продаж к прошлому месяцу объясняется каникулами в связи празднованием Нового года по лунному календарю, которые начались в Китае 14 февраля и длились почти неделю.

Лидер китайского автопрома корпорация SAIC в прошлом месяце увеличила продажи на 46% до 248 тысяч машин, включая грузовые автомобили и автобусы. Третий по величине китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group Co., выпускающий автомобили в КНР совместно с Honda, Nissan и PSA/Peugeot-Citroen, реализовал 119082 автомобиля (+51%), пишет Automotive News.

Положительный результат показали и глобальные автопроизводители, работающий на территории КНР. Так, GM, который имеет в Китае совместные предприятия с SAIC и FAW, продал на китайском рынке 174306 машин – на 51% больше, чем годом ранее. Реализация Ford, работающего в Китае совместно с Chongqing Changan и Mazda, выросла на 37,5% и составила 18193 автомобиля. Toyota показала 30-процентный рост, реализовав в Поднебесной 45,5 тысячи машин.

Как отмечают эксперты, положительная динамика на китайском авторынке, который в 2009 году стал крупнейшим в мире, обусловлена симулирующими мерами властей КНР. Напомним, в прошлом году Пекин вдвое снизил налог с продаж для новых транспортных средств – до 5%, а также выделил более 700 млн. долларов на программу, предполагающую зачет стоимости сдаваемого старого автомобиля при покупке нового. Между тем, во второй половине года аналитики ожидают стабилизации продаж автомобилей в Китае, что в частности, связано с повышением налога на малолитражки. По прогнозам экспертов, продажи автомобилей в нынешнем году достигнут 15 млн. единиц – на 10% больше, чем в рекордном 2009 году (13 млн. 64 тысячи машин, +45%).