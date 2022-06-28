Сколько новых люксовых автомобилей купили россияне в мае?

В мае 2022 года жители РФ приобрели 18 новых люксовых автомобилей – на 80% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (91 шт.). Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию АО «Электронный паспорт». Специалисты отметили, что в феврале в этом сегменте наблюдался резкий рост (в 3,5 раза), в марте объемы упали на 3%, в апреле - на 74%. Очевидно, что на ситуацию в данном сегменте влияют санкции, наложенные недружественными для России странами, они остановили поставки дорогих машин.

На первой позиции марочного рейтинга находится бренд Rolls-Royce, купленный в количестве 6 экземпляров (год назад в мае было приобретено 29 таких автомобилей). Судя по положению дел у других брендов, на Rolls-Roys в мае пришелся каждый третий автомобиль сегмента Luxury. Кроме того, жители России приобрели 3 Ferrari и 3 Maserati, 2 Bentley и 2 Lamborghini, по 1 - Aston Martin и Aurus. Иными словами, реализация люксовых автомобилей в последний весенний месяц носила в буквальном смысле слова штучный характер.

Что касается географии, то 15 из 18 экземпляров роскошных автомобилей были приобретены в Москве и Московской области, по 1 - в Санкт-Петербурге, Свердловской и Томской областях.

По итогам пяти месяцев 2022 года на российском рынке реализовано 224 новых суперкара, что на 24% меньше, чем год назад.

Автомобили люксовых (и не только) марок – можно поискать в салонах проверенных дилеров.

Фото: rolls-roycecars.ru