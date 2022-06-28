Россияне не останутся без японских автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2022 года в России насчитывалось 10 млн 595 тысяч автомобилей японских брендов. Это почти четверть (23,3%) российского автопарка. «Корейцам» еще долго предстоит догонять своих японских коллег (13,2% парка). Ну а «китайцы» вообще пока находятся на «низком старте»(1,7%).

Примерно треть японских автомобилей (32,5%) имеет правое расположение руля. Самая популярная японская марка - Toyota. Почти 40% «японцев» (4,14 млн) приходится на эту «легенду надёжности». На втором месте - глобальный Nissan. Каждый пятый «японец» (21% или 2,22 млн) имеет на капоте данный шильдик. В пятерку лидеров также входят Mitsubishi (1,25 млн), Mazda (807 тысяч) и тихо покинувшая российский Honda (780 тыс. шт.). Помимо этих брендов на российских дорогах часто можно встретить автомобили Suzuki (440 тыс. шт.), Lexus (336 тыс. шт.), Subaru (299 тыс. шт.), Datsun (140 тыс. шт.) и Infinity (94 тыс. шт.). Менее часто, но тоже встречаются Daihatsu (49 тыс. шт.), Isuzu (22 тыс. шт.) и Acura (9 тыс. шт.).