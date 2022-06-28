Россияне не останутся без японских автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2022 года в России насчитывалось 10 млн 595 тысяч автомобилей японских брендов. Это почти четверть (23,3%) российского автопарка. «Корейцам» еще долго предстоит догонять своих японских коллег (13,2% парка). Ну а «китайцы» вообще пока находятся на «низком старте»(1,7%).
Примерно треть японских автомобилей (32,5%) имеет правое расположение руля. Самая популярная японская марка - Toyota. Почти 40% «японцев» (4,14 млн) приходится на эту «легенду надёжности». На втором месте - глобальный Nissan. Каждый пятый «японец» (21% или 2,22 млн) имеет на капоте данный шильдик. В пятерку лидеров также входят Mitsubishi (1,25 млн), Mazda (807 тысяч) и тихо покинувшая российский Honda (780 тыс. шт.). Помимо этих брендов на российских дорогах часто можно встретить автомобили Suzuki (440 тыс. шт.), Lexus (336 тыс. шт.), Subaru (299 тыс. шт.), Datsun (140 тыс. шт.) и Infinity (94 тыс. шт.). Менее часто, но тоже встречаются Daihatsu (49 тыс. шт.), Isuzu (22 тыс. шт.) и Acura (9 тыс. шт.).
С началом «спецоперации» представители японских марок затаились и не делают никаких громких заявлений. Хотя и сборку, и импорт новых машин временно приостановили. Тем не менее, есть надежда, что окончательно они с российского рынка не уйдут. В тоже время, существенно активизировался ввоз из Японии праворульных автомобилей с пробегом. Так что, россияне в любом случае не останутся без надежных японских автомобилей.
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Ну сузуки сейчас заявили, что с рынка РФ не уходят и решают налаживают логистические цепочки, а по сути, автомобили есть, запчасти тоже, плюс новую модель SX4 должны завести, так что с этими японцами никаких проблем. В отличие от тех, кто собирает автомобили в РФ, то есть мазда, ниссан, митсубиши, тойота.
Роберт