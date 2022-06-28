Toyota GR Corolla получила спецверсию в честь президента Toyota Motor

Компания Toyota представила спецверсию «заряженного» хэтчбека GR Corolla в честь президента Toyota Motor Corporation Акио Тойоды, который в гонках выступает под псевдонимом Morizo. В продажу GR Corolla Morizo Edition поступит в следующем году, для рынка США будет выпущено всего 200 экземпляров таких автомобилей.

Как пишет газета «Коммерсант», облегченный на 30 кг за счет отказа от задних сидений автомобиль получил усиленный кузов, перенастроенные двигатель и подвеску, новые покрышки, спортивные кресла и черную отделку салона. Модификация Morizo Edition отличается эксклюзивным цветом кузова Matte Steel и автографом Акио Тойоды на лобовом стекле.