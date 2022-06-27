Компания Toyota представила первую спецверсию купе GR86 – ограниченное издание Special Edition. Тираж новинки составит всего 860 экземпляров и доступен автомобиль будет только в США.

Как пишет газета «Коммерсант», спецверсия создана на базе комплектации Premium и отличается особым декором. Кузов окрашен в цвет Solar Shift, доступный только для новой версии, который дополнен черным декором на кузове и черными 18-дюймовыми колесами.

Новинка получила 235-сильный атмосферный 2,4-литровый оппозитный двигатель, который сочетается либо с 6-ступенчатой механической, либо с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Технических доработок нет, если не считать спортивной выхлопной системы.

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Фото: Toyota