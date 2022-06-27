Вадим Швецов продал «Соллерс Авто» топ-менеджерам холдинга

Группа «Соллерс», владевшая ранее 76,7% акций компании «Соллерс Авто», продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу – ООО «Альтер Инвест». Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» становятся ключевые топ-менеджеры холдинга, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе компании, не уточнив параметры сделки.

Таким образом, капитал «Соллерс Авто» покинул Вадим Швецов, контролировавший группу с 2007 года. Из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» следует, что ООО «Альтер Инвест» зарегистрировано 17 июня в подмосковных Химках, его возглавляет гендиректор «Соллерс Авто» Николай Соболев. Акционерами являются Николай Соболев (35,5%), глава УАЗа и «Соллерс Форд» Адиль Ширинов (39%), заместитель директора «Соллерс Авто» Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктор Хвесеня (5%).

Как отмечается, «Соллерс Авто» продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности.

Напомним, «Соллерс Авто» объединяет Ульяновский автомобильный завод и промплощадку Заволжского моторного завода, имеет в России совместные предприятия с Ford Motor Company («Соллерс Форд») и Mazda Motor Corporation («Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»). В состав «Соллерс Авто» также входит инжиниринговый центр полного цикла – «Соллерс Инжиниринг».

По данным источников газеты «Коммерсант», сделка с контролирующей долей «Соллерс Авто» была закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Капитализация «Соллерс Авто» на МосБирже на 24 июня составляла 5,8 млрд рублей. Таким образом, стоимость пакета Вадима Швецова была на уровне 4,5 млрд рублей. Решение Вадима Швецова о продаже «Соллерс Авто» не связано с возможными санкциями в отношении него как владельца группы, заявил собеседник издания. По его словам, Вадим Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении «Соллерс Авто» после ухода в 2019 году с поста гендиректора группы, который он занимал с момента основания концерна. В последнее время Вадим Швецов не принимал участия в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях «Соллерс Груп», в том числе логистике, и новых проектах – как электрокаршеринг с «Русгидро».

Фото: «Соллерс Авто»