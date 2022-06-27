Haval представил новый молодежный кроссовер KuGou

Новый молодежный кроссовер Haval KuGou (что переводится с китайского как «Крутая собака») представлен в Китае. Новинка построена на базе концепта X Dog, показанного в сентябре прошлого года.
Как пишет портал Motor.ru, Haval KuGou займет нишу на полступени ниже знакомого россиянам Haval Dargo, которому уступает в длине 10 см. У обеих моделей солидный дорожный просвет, пластиковый обвес по периметру кузова и практичные бамперы. Однако на бездорожье «Крутая собака» окажется менее способной – углы въезда и съезда новинки – 21 и 25 градусов, тогда как для Dargo заявлены показатели 24 и 30 градусов соответственно. Параметры дорожного просвета, объема багажника и даже диагонали экранов не обнародованы.
Из сертификационных документов известно, что на старте продаж Haval KuGou будет только переднеприводным. Ожидаемая связка агрегатов – бензиновый 1,5-литровый турбомотор (184 л.с.) и 7-ступенчатый преселективный «робот». В будущем у новинки должны появиться более мощные и экономичные модификации, вероятен и опциональный полный привод.
В России новый Haval KuGou вряд ли появится – на нашем рынке просто нет места для еще одного кроссовера Haval длиной около 4,5 метра, ведь близкие габариты у локализованных в Туле моделей Jolion, F7 и Dargo.
Между тем, ранее китайский автоконцерн Great Wall запатентовал в России облик купеобразного кроссовера Haval Shenshou («Мифический Зверь»). Стоит отметить, что само по себе появление патента на эту модель еще совершенно не означает, что она обязательно появится на российском рынке. Для защиты интеллектуальной собственности Great Wall поступает так почти со всеми своими новинками. Более тоого, купеобразную версию Haval Shenshou еще не продают и в самом Китае. На данный момент там доступна обычная версия кроссовера, разработанного на модульной платформе Lemon, которая уже послужила базой для Jolion и Dargo.
Напомним, в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo, производство которого налажено на заводе «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области. Новинка доступна в четырех комплектациях – Comfort, Elite, Premium и Tech Plus – по цене от 3 млн 199 тыс. рублей до 3 млн 749 тыс. рублей. Как отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15-20% в общем объеме продаж Haval.
Фото: Autohome.com.cn