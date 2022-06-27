Haval представил новый молодежный кроссовер KuGou

Новый молодежный кроссовер Haval KuGou (что переводится с китайского как «Крутая собака») представлен в Китае. Новинка построена на базе концепта X Dog, показанного в сентябре прошлого года. Как пишет портал Motor.ru, Haval KuGou займет нишу на полступени ниже знакомого россиянам Haval Dargo, которому уступает в длине 10 см. У обеих моделей солидный дорожный просвет, пластиковый обвес по периметру кузова и практичные бамперы. Однако на бездорожье «Крутая собака» окажется менее способной – углы въезда и съезда новинки – 21 и 25 градусов, тогда как для Dargo заявлены показатели 24 и 30 градусов соответственно. Параметры дорожного просвета, объема багажника и даже диагонали экранов не обнародованы.

Из сертификационных документов известно, что на старте продаж Haval KuGou будет только переднеприводным. Ожидаемая связка агрегатов – бензиновый 1,5-литровый турбомотор (184 л.с.) и 7-ступенчатый преселективный «робот». В будущем у новинки должны появиться более мощные и экономичные модификации, вероятен и опциональный полный привод. В России новый Haval KuGou вряд ли появится – на нашем рынке просто нет места для еще одного кроссовера Haval длиной около 4,5 метра, ведь близкие габариты у локализованных в Туле моделей Jolion, F7 и Dargo.