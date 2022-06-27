АВТОВАЗ планирует продлить четырехдневный режим работы до ноября

АВТОВАЗ планирует продлить сокращенный четырехдневный режим работы с 5 сентября по 6 ноября в связи с возможным негативным развитием ситуации на авторынке осенью 2022 года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, отметив, что введение неполной рабочей недели – превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года.

Согласно приказу, с 5 сентября по 6 ноября подразделения автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства LADA Granta будут работать четыре дня в неделю в две смены, LADA Niva – четыре дня в неделю в одну смену, на платформе B0 – четыре дня в неделю в две смены. Напомним, «четырехдневка» действует на предприятии с 6 июня и планировалось, что такой график сохранится до 4 сентября.

В настоящее время АВТОВАЗ выпускает единственную модель – LADA Granta в упрощенной комплектации. Такие автомобили комплектуются восьмиклапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с., который сочетается с механической коробкой передач. При этом экологический класс мотора понижен до «Евро-2». Между тем, в июле АВТОВАЗ планирует возобновить производство внедорожника Niva Legend, а в августе – Niva Travel. Таким образом, к концу лета АВТОВАЗ будет производить три модели автомобилей. В начале 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает вновь запустить сборку обновленной LADA Vesta, при этом, по неофициальным данным, рассматривается возможность переноса производства этой модели с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную производственную площадку АВТОВАЗа в Тольятти. Ранее стало известно, что АВТОВАЗ ориентирует своих поставщиков на увеличение выпуска автомобилей в 2023 году примерно на 16%: до 500 тыс. единиц против 430 тыс. штук, выпущенных по итогам 2021 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 6012 автомобилей LADA – это на 84% меньше, чем годом ранее. Напомним, весь прошлый месяц АВТОВАЗ находился в простое, который начался с планового корпоративного отпуска, а затем неоднократно продлевался из-за продолжающегося дефицита автокомпонентов. По итогам пяти месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 67230 машин, что на 58% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,1% против 24,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Фото: АВТОВАЗ