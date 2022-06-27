Российский офис BMW переехал согласно планам

Компания BMW Group Россия сообщила о переезде представительства в Москве – с 27 июня 2022 года компании ООО «БМВ Русланд Трейдинг», ООО «БМВ Банк» и ООО «БМВ Лизинг» будут расположены по новому адресу Ленинградский проспект, 70, БЦ «Алкон-2», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, решение о переезде BMW Group Россия было принято в 2021 году и связано с изменением концепции планирования рабочей среды. Новый московский офис будет отвечать самым современным требованиям в области эргономики и организации офисного пространства. Он полностью соответствует принципам ConnectedWorks, которые в последние годы активно внедряются в штаб-квартире BMW Group и региональных подразделениях.

По итогам первого квартала 2022 года российские дилеры BMW реализовали 8414 автомобилей, что на 23% ниже показателя годичной давности (данные АЕБ). В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России. Между тем, в начале марта компания BMW в связи с геополитической ситуацией приостановила поставки автомобилей на российский рынок и производство на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. На данный момент возможно приобрести лишь те автомобили, которые уже ранее были поставлены в дилерам. Что касается обслуживания машин, то в сложившейся ситуации BMW постарается «в полной мере обеспечить выполнение гарантийных обязательств».

Фото: BMW