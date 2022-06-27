В конце июня на авторынке РФ наметился легкий рост

Прошедшая 25-я неделя 2022 года (20-26 июня) показала легкий рост авторынка. Согласно информации АВТОСТАТ на основе данных ЭПТС, рынок новых легковых автомобилей составил 7535 шт., что на 10% больше, чем на предыдущей неделе (13-19.06).

По словам директора агенства АВТОСТАТ Сергея Целикова, «в июне будет продано порядка 30 тысяч новых легковых автомобилей. Падение к июню прошлого года значительное. Тогда рынок был в четыре раза больше (127,2 тыс. шт.). Тем не менее, есть ощущение, что «рыночное дно» уже достигнуто и дальше стоит ожидать медленного восстановления».

Лидеры на авторынке прежние. Дилеры LADA реализовали 1787 автомобилей, Kia 970 шт, Hyundai 863 шт. Им на пятки наступает китайский Chery (675 шт). Если считать его вместе с премиальным субарендам Exeed (210 шт), то «китаец» даже обошёл Hyundai, выйдя на третье место (885 шт). Отметим также, что Exeed впервые вошёл в топ-10 российского авторынка. В топе также держатся Renault, Haval, Geely, Toyota и Mitsubishi.

На рынке лёгких коммерческих автомобилей тоже небольшой рост (1097 шт.; +12% к предыдущей неделе). Чуть больше отмечается рост в сегменте средних и тяжелых грузовиков (1362 шт.; +17%). В сегменте автобусов за прошедшую неделю наблюдается небольшой спад (185 шт.; -19% к предыдущей неделе).

Более детальная информация о продаже автомобильной техники содержится в специальном обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».