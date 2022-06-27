Доля американских брендов на российском авторынке сократилась до 1%

Доля автомобилей американских брендов в 2022 году в нашей стране сократилась до 1%. Почти половина из них (49%) приходится на Chevrolet. На второе место поднялась Tesla (16%), а третья по популярности среди американских марок в 2022 году - Jeep (15%). Кроме них, на российские дороги пока еще попадают новые автомобили Cadillac, Ford, RAM, Dodge, а в штучном формате даже GMC, Lincoln и Chrysler. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая данные АО «Электронный паспорт».

На пике российского авторынка (2007-2008 годы) доля американских брендов составляла 15-16%. На тот момент наибольшей популярностью у россиян пользовались автомобили Ford и Chevrolet. В разное время с разной степенью успешности продавались Jeep, Chrysler, Dodge, Cadillac, Hummer и некоторые другие американские бренды.

По данным «АВТОСТАТ», в российском автопарке на начало 2022 года насчитывалось более 3 млн автомобилей американских брендов: 1,71 млн Chevrolet, 1,36 млн Ford, 59 тысяч Jeep, 47 тысяч Dodge, 32 тысячи Chrysler, 25 тысяч Cadillac, 12 тысяч Pontiac, 6,5 тысяч Hummer, 4,1 тысячи Lincoln, 2,3 тысячи Scion, 2,2 тысячи Plymouth, 1,7 тысячи Tesla, 1,2 тысячи Saturn, 1,1 тысячи GMC, 489 Buick и 228 RAM.

Быстро узнать стоимость американского автомобиля с пробегом на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Chevrolet