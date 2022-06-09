Раскрыты характеристики нового бизнес-седана Chery Arrizo 8

Появилась новая информация о флагманском седане Chery Arrizo 8, который выйдет на китайский рынок до конца 2022 года. Модель относится к D-классу, то есть по размерам сопоставима с Volkswagen Passat и Toyota Camry, пишет портал «Китайские автомобили». По предварительным данным, самый дорогой Chery Arrizo 8 будет стоить около 150 тыс. юаней (1,3 млн руб.). То есть он окажется дешевле Toyota Camry, которую можно купить в Китае за 180 тыс. юаней (1,5 млн руб.).

Согласно данным из базы Министерства промышленности Китая, новинка будет предложена с 1,6-литровым мотором от EXEED TXL (197 л.с.) и 1,5-литровым, который развивает 156 л.с. Первый положен версии со спортивным дизайном, а второй – автомобилю с более простым оформлением.

О Chery Arrizo 8 известно, что он будет базироваться на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя. Помимо 1,6-литрового мотора будет и базовый двтгатель на 1,5 л. При этом уже в базе для седана заявлен широкий набор оснащения, который включает люк на крыше и систему кругового обзора.

В дорогих версиях в салоне установлен 12,3-дюймовые экран мультимедийной системы и проекционный дисплей, а количество подушек безопасности достигает десяти штук. Предусмотрена система распознавания лиц и функция контроля усталости водителя.

В модификации с 1,6-литровым турбомотором седан расходует 6,5 литра на 100 км в смешанном цикле, а с 1,5-литровым – 7,2 литра. Максимальная скорость составляет 205 и 195 км/ч соответственно.

Фото: Министерства промышленности Китая