Названы самые продаваемые модели Hyundai в России по итогам мая 2022 года

Российские дилеры Hyundai в мае реализовали 2916 автомобилей – на 82% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2022 года продажи Hyundai в нашей странесоставили 37092 машины (-48%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 11,7% против 10,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Hyundai в прошлом месяце стал компактный кроссовер Creta, чья реализация снизилась на 79% и составила 1197 автомобилей. На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris с показателем 754 проданных машины (-88%). Замыкает тройку российских бестселлеров Hyundai кроссовер Tucson четвертого поколения, на котором остановили свой выбор 362 покупателя (+77%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», петербургский завод Hyundai, который с 1 марта приостановил производство автомобилей в связи с нехваткой комплектующих, продлил простой до 30 июня, после чего на предприятии пройдет плановый двухнедельный корпоративный отпуск. Таким образом, заводской конвейер может возобновить работу не раньше второй половины июля.

Фото: Hyundai