Haval Jolion в мае вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в России

Российские дилеры Haval в мае реализовали 892 автомобиля, что на 72% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2022 года в России было продано 10015 кроссоверов и внедорожников марки (-21%), согласно данным АЕБ.

Бестселлером Haval на российском рынке в мае остается компактный кроссоверJolion с показателем 425 проданных автомобилей (рост в 3,7 раза). В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo, производство которого налажено на заводе «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области. Новинка доступна в четырех комплектациях – Comfort, Elite, Premium и Tech Plus – по цене от 3 млн 199 тыс. рублей до 3 млн 749 тыс. рублей.

Как отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15-20% в общем объеме продаж Haval.

Фото: Haval