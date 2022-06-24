Авторынок Германии в мае 2022 года сократился на 10%

Авторынок Германии в мае сократился на 10,2% и составил 207199 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, а также общей неопределенностью в связи с ситуацией на Украине. По итогам пяти месяцев 2022 года реализация новых автомобилей в Германии составила 1 млн 013 тыс. 417 тыс. единиц (-9,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в мае реализовал 38782 машины (-14,3%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 23,4% до 18008 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 17158 автомобилей (-12,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (16287 шт., -12,3%) и Opel (13057 шт., +5,5%).