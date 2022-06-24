АВТОВАЗ намерен увеличить производство в 2023 году до 500 тысяч автомобилей

АВТОВАЗ ориентирует своих поставщиков на увеличение выпуска автомобилей в 2023 году примерно на 16%: до 500 тыс. единиц против 430 тыс. штук, выпущенных по итогам 2021 года. Соответствующий ориентир компании по производству на следующий год озвучил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков, участвовавший в прошедшей конференции поставщиков АВТОВАЗа, пишет агентство «Интерфакс».

В свою очередь, президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о намерении расширять линейку выпускаемых моделей LADA. Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ выпускает единственную модель – LADA Granta в упрощенной комплектации. «Буквально начиная со следующего месяца – Niva, дальше, возможно – Largus, и в среднесрочной перспективе – Vesta, как позволят обстоятельства. Мы нацелены на будущее развитие новых моделей автомобилей, конечно же, на собственной платформе», – рассказал глава АВТОВАЗа. По его словам, в стратегии компании предусмотрено увеличение выпуска до 800 тыс. автомобилей в год.

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ планирует разработать новую платформу автомобилей. Как рассказал М.Соколов, при разработке новой архитектуры планируется использовать «определенные наработки, базирующиеся на платформе LADA Vesta». Через три - четыре года на АВТОВАЗе рассчитывают запустить сборку машин на этой платформе, при этом у таких автомобилей будет высокий уровень локализации как в плане электронных компонентов, так и двигателей, и коробок передач. Кроме того, будет создан единый автокластер производителей комплектующих.

Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.

Фото: АВТОВАЗ