АВТОВАЗ к 2023 году определится с производством на площадке «ЛАДА Ижевск»

Руководство АВТОВАЗа до конца 2022 года примет решение о том, что именно производить на площадке «ЛАДА Ижевск», сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в интервью агентству «Интерфакс».

«Да, сейчас возникли объективные сложности с импортозамещением, но, я думаю, что до конца года будет принято решение, как будет загружена наша площадка, и что будет производиться», – сказал он.

«Председатель совета директоров АВТОВАЗа (глава Минпромторга РФ Денис Мантуров - ИФ) четко заявил: площадку в Ижевске сохраним», – подчеркнул А.Бречалов. Он напомнил, что по итогам прошлого года самым продаваемым автомобилем на российском рынке была производившаяся в Ижевске модель LADA Vesta, а завод «ЛАДА Ижевск» был признан лучшим в Renault Group.

Глава Удмуртии сообщил также, что в настоящее время власти республики совместно с руководством АВТОВАЗа работают над временным трудоустройством сотрудников предприятия, в том числе на производственной площадке в Тольятти, где планируется увеличение объемов производства.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В настоящее время конвейер «ЛАДА Ижевск» приостановлен из-за дефицита комплектующих, вызванного разрывов логистических цепочек. Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания рассчитывает вновь запустить производство обновленной LADA Vesta в Ижевске в начале 2023 года.

Фото: АВТОВАЗ