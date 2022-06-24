Toyota отзывает около 2,7 тыс. электромобилей bZ4X

Компания Toyota Motor объявила об отзыве своих первых серийных электромобилей по той причине, что у них на ходу могут отвалиться колеса.

Как пишет газета «Коммерсант», речь идет о спортивных электромобилях bZ4X, производство которых стартовало в мае этого года. Компания обнаружила проблему с болтами ступицы колеса: болт ступицы может ослабнуть из-за повторяющихся резких поворотов и резких торможений. «Если вы продолжите управлять автомобилем в таком стиле, возникнет необычный шум, а в худшем случае колеса могут отвалиться», – предупредили в Toyota.

В общей сложности компания отзовет около 2,7 тыс. электромобилей bZ4X по всему миру. Из них 2,2 тыс. предназначались для европейского рынка, около 260 – для США, а 112 – для Японии.

Напомним, новый электрокроссовер Toyota bZ4X получил две версии, с одномоторной и двухмоторной установками, причем в первом случае привод передний, а во втором – полный. Базовый моноприводный bZ4X FWD оснащается электромотором на передней оси, который развивает 150 кВт (204 л.с.). Емкость батареи составляет 71,4 кВт-ч, а одного ее заряда хватит на 516 км по циклу WLTP. С места до 100 км/ч такой электрокар разгоняется за 8,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Экспресс-зарядка электрокара до 80% занимает примерно полчаса.

Полноприводному bZ4X положены два электромотора – по одному на каждой из осей. Их суммарная отдача составляет 217 л.с. Такой электрокар оснащен батареей аналогичной емкости (при этом в США и Японии предложен аккумулятор на 72,8 кВт-ч), но проезжает на одной зарядке 470 км. Разгон от нуля до «сотни» занимает 7,7 секунды, «максималка» та же – 160 км/ч.

Аббревиатура bZ в названии концепт-кара расшифровывается как beyond Zero («за пределами нуля»), а 4X указывает на наличие полного привода. В основе кроссовера лежит тойотовская архитектура e-TNGA, но за силовую установку отвечала Subaru, которая под собственной маркой выпускает аналогичную модель под названием Solterra.

До 2025 года Toyota планирует вывести на рынок около 70 электрифицированных моделей, 15 из которых будут электромобилями (минимум семь войдут в линейку bZ). До появления bZ4X полностью электрических серийных машин у автопроизводителя не было: в модельную линейку входили гибриды и водородный автомобиль на топливных элементах Mirai.

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Фото: Toyota