Renault начала выплачивать компенсации российским дилерам

Автодилеры ушедшего из России французского автоконцерна Renault начали получать первые компенсации. Это в основном бонусы за выполнение плана по продажам автомобилей в первом квартале 2022 года, рассказали газете «Ведомости» глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев и президент Ассоциации дилеров Renault (АДР) Эдуард Маркман.

Кроме бонусов, по словам Э.Маркмана, есть еще компенсации за устранение поломок для автомобилей, у которых срок гарантии от производителя не истек. В этом случае речь может идти о сумме от 2 миллионов до 10 млн рублей на каждого дилера. Таким образом, размер компенсаций невелик, а перспективы больших выплат остаются туманными.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Фото: Renault