Ferrari представила стратегию развития до 2026 года

Компания Ferrari представила стратегию развития на следующую пятилетку. По плану, до конца 2026 года будет представлено 15 новых моделей, хотя в это количество входят разновидности одних и тех же машин с разными типами кузова и силовыми установками. Но среди этих пятнадцати машин будут три действительно важных для компании автомобиля, пишет издание «Авторевю».

Так, уже в сентябре этого года состоится дебют кроссовера Ferrari Purosangue, который неоднократно попадал в объективы фотошпионов. Официально подтверждено, что первый паркетник компании будет оснащен бензиновым двигателем V12. А еще заявлено, что на эту модель будет приходиться не более 20% продаж: даже с кроссовером Ferrari не станет гнаться за новыми рекордами объемов сбыта, принципиально сохранив эксклюзивность. Судя по тому, насколько успешными оказались кроссоверы других люксовых брендов, очередь за моделью Purosangue растянется на несколько лет.

В период до 2026 года появится новый флагманский суперкар, который продолжит дело моделей Ferrari F40, F50, Enzo и LaFerrari. Точный срок дебюта не назван, зато в компании уточнили, что на автомобили самых дорогих серий Icona и Supercar будет приходиться менее 5% продаж, а на модели Special Series – около 10%.

На 2025 год запланирован дебют первого серийного электромобиля Ferrari. Причем разработка этой машины ведется полностью собственными силами, а электромоторы и тяговые батареи для нее будут выпускать самостоятельно на головном предприятии в Маранелло. Однако даже в долгосрочной перспективе Ferrari не станет отказываться от двигателей внутреннего сгорания. По плану, в 2026 году на чисто бензиновые модели будет приходиться 40% продаж, а 60% займут гибриды и электромобили. К 2030 году доля бензиновых машин составит 20%, а на гибриды и электромобили придется по 40%.

Появится у суперкаров из Маранелло и автопилот, но самый простой – максимум «расширенного» второго уровня из пяти возможных. Такая система пригодится для монотонной езды, но отбирать у водителя возможность полноценного управления суперкарами Ferrari разработчики не будут. Наконец, пятилетний план подразумевает улучшение финансового благополучия с сохранением маржинальности на уровне 38%. Если в 2021 году общий доход компании Ferrari составил 4,27 млрд евро, то в 2026-м он должен вырасти до 6,7 млрд евро.

Фото: Ferrari