LADA вошла в ТОП-10 рынка новых авто на Дальнем Востоке

В мае 2022 года на Дальнем Востоке на один новый проданный автомобиль приходилось 24 машины с пробегом. Такие цифры огласил сегодня, выступая на конференции «Авито Авто» во Владивостоке исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Для сравнения: аналогичный среднероссийский показатель составляет 5,7 машин.

При этом продажи новых автомобилей в массовом сегменте в январе-мае на Дальнем Востоке упали на 39,9% (до 4724 шт.), а в премиальном — на 53,5% (до 528 шт.). В тройку марок лидеров вошли Toyota, LADA, Kia (в массовом сегменте) и Lexus, Mercedes-Benz, BMW (в премиум).

Что касается рынка автомобилей с пробегом, то за 5 месяцев на данной территории массовый сегмент упал на 22,2% (до 120260 шт.), премиальный — на 18,4% (до 6180 шт.). Здесь подиум марок-лидеров заняли Toyota, Nissan, Honda (в массовом сегменте), в премиальном же - ТОП 3 остался тем же, что и на рынке новых машин - Lexus, Mercedes-Benz, BMW.

Дальний Восток - восточные «ворота» для ввоза иномарок в Россию. В мае через Владивосток было ввезено 51% импортируемых легковых автомобилей. При этом, как отметил эксперт, более половины из них (58%) - в возрасте старше 3 лет. Судя по данным владивостокской таможни, больше всего в мае было ввезено японских автомобилей, при этом суммарно более 80% из них пришлись на Toyota, Honda и Nissan. В ТОП-5 везенных моделей вошли Honda Fit, Honda Freed, Toyota Corolla, Toyota Prius и Nissan Note.