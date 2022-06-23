АВТОВАЗ рассказал о новой стратегии работы

АВТОВАЗ в рамках прошедшей сегодня в Тольятти Конференции поставщиков автомобильной промышленности рассказал о стратегии и приоритетах работы компании в текущих условиях. Так, в новых условиях санкционных вызовов АВТОВАЗ нацелен вести предметную работу по замещению импортируемых автокомпонентов, углублению локализации и сотрудничества с отечественными партнерами, развитию с ними технической, научной и производственной кооперации, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компании важно обеспечить непрерывность производства и занятость персонала. «АВТОВАЗ успешно перезапустил производство LADA Granta, на очереди NIVA Legend, NIVA Travel и другие модели. Ключевая задача в этих условиях – удержать и сохранить профессиональный коллектив, и вместе работать над развитием модельного ряда LADA. Здесь мы намерены опираться на новые отечественные платформы, локальные и локализованные решения и компоненты. Наш приоритет – это технологический суверенитет по критически важным технологиям и компонентам, которого мы сможем достичь только совместно работая с нашими партнерами-поставщиками и при поддержке государства», – заявил глава АВТОВАЗа.

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ планирует разработать новую платформу автомобилей. Как рассказал М.Соколов, при разработке новой архитектуры планируется использовать «определенные наработки, базирующиеся на платформе LADA Vesta». Через три - четыре года на АВТОВАЗе рассчитывают запустить сборку машин на этой платформе, при этом у таких автомобилей будет высокий уровень локализации как в плане электронных компонентов, так и двигателей, и коробок передач. Кроме того, будет создан единый автокластер производителей комплектующих.

Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.

Фото: АВТОВАЗ