Массовые модели Chevrolet уходят с российского рынка

Компания «UzAuto Motors» прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию еще в марте, чтобы не попасть под американские санкции. На сегодняшний день дилеры почти распродали все запасы: небольшое количество седанов Chevrolet Nexia и Cobalt еще есть в наличии в разных регионах России, а вот субкомпактный хэтчбек Spark уже не найти.

Как пишет издание «Авторевю», в середине апреля американский концерн General Motors ушел с российского рынка, забрав с собой премиальные модели Cadillac и Chevrolet. И судя по всему, поставки автомобилей Chevrolet массового сегмента также не возобновятся – российская компания-дистрибьютор «Келес Рус» фактически прекратила работу и даже закрыла свой сайт.

«Поставки автомобилей Chevrolet массового сегмента в Россию, действительно, прекращены, и решение об их возобновлении не принималось. Думаю, это может произойти только при условии изменения санкционного режима в целом. В настоящее время компания «Келес Рус» сосредоточила свою деятельность на поддержке гарантийных обязательств перед клиентами – мы компенсируем дилерам связанные в связи с этим затраты, а также занимаемся продажей запасных частей со склада, который был сформирован ранее», – заявил агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор «Келес Рус» (официальный дистрибутор компании Chevrolet, представляющий на российском рынке модели Spark, Nexia и Cobalt) Вадим Артамонов.

Напомним, продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента возобновились на российском рынке в июне 2020 года после почти пятилетнего перерыва – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors, а их дистрибьютором в нашей стране стала компания «Келес Рус». Модельный ряд Chevrolet массового сегмента был представлен в России тремя моделями – компактными седанами Cobalt и Nexia, а также субкомпактным хэтчбеком Spark. Стоит отметить, что Chevrolet Spark в Россию поставлял завод UzAuto Motors, расположенный в городе Асака (Узбекистан), а Chevrolet Cobalt и Nexia – завод «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай (Казахстан), где эти модели выпускаются методом крупноузловой сборки из комплектующих, произведенных на заводе UzAuto Motors.

Фото: «Келес Рус»