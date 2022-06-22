Бренд Hongqi может привезти в Россию четыре модели

Китайский премиальный бренд Hongqi, который входит в состав государственного концерна FAW, уже в третьем квартале 2022 года может начать продажи в России. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, Hongqi уже занимается сертификацией в России своих новинок. Речь идет о трех бензиновых седанах – H5, H7 и H9 и единственном кроссовере – электрическом флагмане E-HS9. Между тем, пока остается открытым вопрос, кто будет отвечать за дистрибуцию в России: это может быть местное представительство FAW, сам суббренд Hongqi или независимый импортер. По информации источников, Hongqi также рассматривает возможность сборки своих моделей на одной из площадок в нашей стране.

Что касается моделей Hongqi, которые могут появиться на российском рынке, седан Hongqi H5 первого поколения (второе только-только вышло на китайский рынок) – по сути, перелицованный седан Mazda 6. Размеры автомобиля – 4945 x 1845 x 1470 мм, колесная база – 2875 мм. Под капотом – либо турбированный 1,5-литровый мотор, либо 1.8. Мощность – 169 и 197 л.с., крутящий момент – 258 и 320 Нм соответственно. Первый сочетается с 7-ступенчатым «роботом», второй – с 6- или 8-диапазонным «автоматом». Цены – от 145,8 до 190,8 тысячи юаней, что составляет примерно 1,2-1,5 млн рублей по текущему курсу.

Hongqi H7 обладает уже более крупным кузовом: размеры седана – 5095 x 1875 x 1485 мм при колесной базе 2970 мм. Двигатель 1.8T мощностью 188 л.с. (260 Нм) работает в связке с 6-диапазонным «автоматом». Более мощный 2-литровый агрегат выдает 204 л.с. при тех же 260 Нм крутящего момента, в паре с ним идет 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – полный. Стоит машина в Китае от 252,8 до 288,8 тысячи юаней (около 2,0-2,3 млн рублей).

Ну а флагманский Hongqi H9 поражает и роскошью, и габаритами: 5137 x 1904 x 1493 мм при колесной базе 3060 мм. У него тоже два мотора на выбор: это «скромный» 2-литровый турбомотор на 252 л.с. и 380 Нм (опционально – с системой мягкого гибрида) и топовый 3-литровый V6 на 283 л.с. и 400 Нм. Оба сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод либо задний, либо полный. Стоит отметить, что у этой модели есть даже версия с 4-местным салоном. Цены соответствующие – от 309,8 тысяч 860 тыс. юаней, то есть, примерно 2,5-6,9 млн рублей.

Что касается кроссовера Hongqi E-HS9, то его размеры составляют 5209 x 2010 x 1713 мм при колесной базе 3110 мм. Силовая установка в зависимости от версии выдает от 435 до 551 л.с. Емкость батареи – 84, 99 или 120 кВт⋅ч. Дальность хода – 460-690 км по циклу NEDC. Этот роскошный электрокроссовер уже сейчас предлагают в России как минимум два независимых дилера – компании «Тринити Авто» и «ЭлектроКарс Рус». Последняя утверждает, что ведет переговоры о дистрибуции автомобилей Hongqi, но в этом случае речь идет только об электрических моделях.

Фото: Hongqi