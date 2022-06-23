Десятка китайских автомобилей, которые чаще других покупают россияне в 2022 году

За 5 месяцев в нашей стране было реализовано 33,3 тысячи автомобилей китайских марок. Это на 10% меньше, чем год назад, однако, на фоне общего падения рынка доля «китайцев» в России продолжала расти. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на анализе данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Давайте вместе посмотрим, какие модели из Поднебесной в январе-мае пользовались наибольшим спросом у россиян.

На первое место вышел новичок российского рынка Haval Jolion (его продажи у нас стартовали летом 2021 года), купленный в количестве 4,9 тыс. экземпляров. На втором месте по объемам реализации оказался Chery Tiggo7 с результатом 4,3 тыс. шт. В тройку лидеров вошел также Chery Tiggo8, его за пять месяцев года приобрели 3,3 тыс. россиян. Результат более 2 тысяч проданных экземпляров продемонстрировали за указанный период также Haval F7, Chery Tiggo4, Geely Coolray и Haval F7x.

Ну, а завершают нашу десятку лидеров Geely Atlas Pro, Geely Tugella и Exeed TXL, их объемы реализации на российском рынке в январе-мае находились в диапазоне от 1,2 до 1,9 тыс. шт.

Сегодня на рынке новых легковых автомобилей в России предлагается около 50 моделей китайского происхождения. Вероятно, в ближайшее время мы увидим еще большее разнообразие: у дилеров уже появился Changan Uni-K, на середину июля назначен старт продаж JAC JS4, к осени появятся первые представители марки Оmoda (недавно Chery заявила Omoda как отдельный бренд, у которого будет своя модельная линейка).