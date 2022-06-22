Президент заявил о намерении нарастить долю китайских автомобилей в России

Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, в частности, ведутся переговоры об увеличении доли китайских автомобилей, пишет агентство «РИА Новости».

Между тем, автопроизводители из КНР уже начали наращивать долю на российском рынке – в мае 2022 года она достигла 16,9%. Такие данные обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Так, в последний месяц весны россияне купили 4627 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 16,9% от общего объема. А еще год назад (в мае 2021-го) на долю «китайцев» приходилось только 6,9%. То есть, данный показатель вырос в 2,5 раза (на 10 процентных пунктов). Иными словами, в мае каждый шестой купленный новый автомобиль был из Поднебесной. Для сравнения: в апреле таковым был каждый восьмой. Стоит также отметить, что в мае «китайцы» по общим продажам уже обошли «японцев», доля которых составила 12,3%. Выше располагаются только отечественные и корейские марки (25,2% и 24,7% соответственно).

«В текущей ситуации наиболее выигрышно чувствуют себя китайские производители, которые продолжают наращивать свою долю рынка в России. У них тоже есть сложности с поставками, они связаны с настройкой логистических цепочек. Сейчас сотрудники китайских представительств, занимающиеся развитием дилерский сети в России, работают сверхурочно, ведь почти все дилеры подали заявки на получение дилерства китайских брендов», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Фото: «РОЛЬФ»