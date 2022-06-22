Tesla сократит 10% штатных сотрудников на своих заводах

Американский производитель электромобилей Tesla сократит количество штатных сотрудников на 10% в следующие три месяца и при этом будет наращивать число сотрудников с почасовой оплатой труда. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск, отметив, что штат компании увеличивался слишком быстро. Таким образом, общее число сотрудников Tesla уменьшится примерно на 3,5%. Штатные сотрудники с фиксированной зарплатой составляют примерно две трети рабочей силы Tesla, добавил он.

По словам Илона Маска, сокращения являются "не суперсерьезными", и, несмотря на них, он ожидает, что через год у Tesla будет больше как штатных сотрудников, так и сотрудников с почасовой оплатой труда. На сегодняшний день число сотрудников Tesla по всему миру составляет 99,29 тыс. человек, пишет агентство «Интерфакс».

Ранее в Tesla сообщали, что проблемы в цепочках поставок сохраняются, и по-прежнему наблюдается дефицит полупроводниковых компонентов. Также в компании отмечали резкий рост цен на сырьевые товары за последнее время, из-за которого ей пришлось скорректировать цены на продукцию. При этом в Tesla заявляют, что у компании достаточно ликвидности, чтобы финансировать планы разработки продукции, долгосрочное расширение мощностей и другие расходы.

Напомним, предприятия Tesla работают не в полную силу уже несколько кварталов подряд из-за проблем в цепочках поставок, и такая ситуация, как ожидают в компании, вероятно, сохранится до конца 2022 года. В связи с этим ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck, изначально намеченный на конец 2021 года. Ожидается, что теперь он поступит в продажу не ранее 2023 года. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. В то же время Tesla приостановила разработку самого бюджетного электрокара в линейке, чья стоимость должна была составить порядка 25 тыс. долларов. Однако о закрытии проекта, как заверил Илон Маск, речь не идет. Как сообщалось ранее, это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

Фото: Tesla