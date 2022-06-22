Депутаты предлагают снизить пошлины на ввоз автомобилей, Минпромторг выступает против

Российские депутаты продолжают поднимать вопрос об отмене пошлин на ввоз автомобилей. Если данная мера будет введена даже на некоторое время, то это позволит справиться не только с дефицитом машин на российском рынке, но и с ростом цен на них, пишет портал «ФедералПресс».

Так, согласно предложению депутатов, один гражданин мог бы беспошлинно ввести за год максимум три автомобиля, причем возраст этих машин не должен превышать 10 лет, а общая стоимость должна быть ниже 10 млн рублей. Другое предложение — снизить ввозные пошлины или ввести льготную ставку 5%, которой смогут пользоваться физические лица, ввозящие автомобили для личных целей. Также не исключается создание отдельного перечня автомобилей, которые можно было бы ввозить в Россию на льготных условиях.

Между тем, Минпромторг РФ по-прежнему считает приоритетом защиту внутреннего рынка автомобилей и не поддерживает идею возможного введения льгот в отношении импорта иномарок, сообщил на прошлой неделе в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что проблем с насыщением рынка РФ автомобилями сейчас нет: в стране есть достаточное их количество у дилеров и автопроизводителей, однако запасы не раскупаются, в том числе из-за высокой цены. В связи с этим принято решение выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили в России в 2022 году, в том числе 10,2 млрд рублей – на госпрограмму льготного автокредитования.

Согласно прогнозу Минпромторга РФ, продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 750 тыс. штук, что на 55% ниже показателя за прошлый год. За пять месяцев 2022 года российский авторынок сократился на 52% до 318114 единиц, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.