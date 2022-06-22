Рынок новых мотоциклов в России упал на 22%

По итогам первых пяти месяцев 2002 года рынок новых транспортных средств в России демонстрирует падение почти во всех основных сегментах. Так, на рынке новых легковых автомобилей падение за январь-май составило 51%, легких коммерческих автомобилей - 33%, грузовых - 14%. Исключение коснулось только рынка новых автобусов, где, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), зафиксирован небольшой рост (+16%).

Мы решили посмотреть, какова «температура рынка» в сегменте мото-техники, где продажи в течение года обычно имели сезонный характер: как правило, мотоциклов в весенне-летний период продается больше. Как показывает статистика, за пять месяцев 2022 года россияне приобрели 7179 новых мотоциклов. Это на 22% меньше, чем год назад.