Рынок новых мотоциклов в России упал на 22%

По итогам первых пяти месяцев 2002 года рынок новых транспортных средств в России демонстрирует падение почти во всех основных сегментах. Так, на рынке новых легковых автомобилей падение за январь-май составило 51%, легких коммерческих автомобилей - 33%, грузовых - 14%. Исключение коснулось только рынка новых автобусов, где, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), зафиксирован небольшой рост (+16%).
Мы решили посмотреть, какова «температура рынка» в сегменте мото-техники, где продажи в течение года обычно имели сезонный характер: как правило, мотоциклов в весенне-летний период продается больше. Как показывает статистика, за пять месяцев 2022 года россияне приобрели 7179 новых мотоциклов. Это на 22% меньше, чем год назад.
При более детальном изучении структуры продаж эксперты отметили, что в январе, феврале и марте рынок новых мотоциклов демонстрировал уверенный рост, в диапазоне 45-52%. Падение в данном сегменте началось в апреле, когда продажи снизились на 28%. В мае это падение усилилось (-38%). В июне, судя по результатам первых трех недель, возможно еще большее снижение объемов.
Традиционно в январе-мае больше всего новых мотоциклов продавалось в Москве и Московской области - суммарно на эти два субъекта РФ пришлось около 30% от общего количества. Из нестоличных регионов лидируют Свердловская область и Краснодарский край. Любопытно, что не все регионы по итогам пяти месяцев ушли в минус. Так, например, в ТОП-10 лидеров два региона продемонстрировали рост: Кировская область (+22%) и Новосибирская область (+9%).
Фото: ABTODOM, bmw-motorrad.ru