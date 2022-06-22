Госдума легализовала параллельный импорт продукции автопрома в 2022 году

Госдума приняла закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 году, пишет агентство «Финмаркет».

Согласно принятому закону, не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается правительством, а также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Комитет по экономической политике ранее в своем заключении отмечал, что правительство в 2022 году наделено правом определять перечень таких товаров, и напоминает, что 7 мая вступил в силу соответствующий приказ Минпромторга.

Так, в перечень товаров для параллельного импорта, которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя, в частности, попали и многие автомобильные бренды. Среди них – Land Rover, Jaguar, Bentley, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Maybach, Lexus, Infiniti, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Bugatti. Также без разрешения правообладателя в Россию можно ввозить автомобили и запчасти брендов Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, MINI и Nissan.

Напомним, в марте и апреле многие производители объявили о временном прекращении поставок автомобилей в Россию, а также об остановке выпуска своей продукции на территории страны. В том числе речь идет о Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz и BMW. Кроме того, в середине марта эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши наложил Европейский союз. В санкционный список попали и автомобили стоимостью 50 тыс. евро и более. Аналогичные запреты действуют на импорт автомобилей из США, а также из Японии, что уже подстегнуло спрос на «серый» ввоз внедорожников Toyota из ОАЭ.

По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, параллельный импорт не решит задачу дефицита, поскольку основная проблема заключается в регламентах и ограничениях по работе с Россией со стороны производителей и ритейлеров. Дилеры ограничены действием дилерских договоров, но, при желании, это будет одной из опций продолжения существования бизнеса и поддержания его работоспособности. Между тем, в «Автодом» готовы предоставлять гарантию на автомобили, ввезенные путем параллельного импорта, но за отдельную плату, так как это не планируется закладывать в стоимость авто. В ином случае, клиенты могут приобрести автомобиль без возможности провести гарантийное обслуживание.

В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что параллельный импорт в несколько раз дороже поставок официальных дистрибьюторов, поэтому есть вероятность смещения потребительского спроса на китайские авто и автомобили с пробегом. Ранее автомобили поставлялись напрямую от дистрибьютора и включали в себя логистические расходы. С помощью параллельного импорта доставка автомобилей в Россию будет осуществляться посредниками, что повлияет на конечную стоимость не только для покупателей, но и для дилеров. Скорее всего, параллельный импорт будет осуществляться через Турцию, Казахстан, Китай, Армению.

Подробнее о том, как параллельный импорт повлияет на авторынок России, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».