Электрический внедорожник Hongqi E-HS9 доступен для заказа в России

Электрокроссовер E-HS9 от входящего в FAW Group бренда Hongqi стал доступен для предзаказов у российских дилеров – компаний «Тринити Авто» и «ЭлектроКарс Рус». Ожидается, что первая партия Hongqi E-HS9 прибудет в Россию уже в октябре 2022 года. На данный момент компания «ЭлектроКарс Рус» ведет переговоры с Hongqi о заключении дистрибьюторского соглашения, пишет портал «Китайские автомобили».

Hongqi E-HS9 – полноразмерный кроссовер с габаритами 5209 х 2010 х 1731 мм и колесной базой 3110 мм. В Россию станут привозить модификации с 7- и 6-местными компоновками салона. Силовая установка в зависимости от версии будет выдавать от 435 л.с. до 551 л.с. Емкость батареи – 84 кВт⋅ч либо 99 кВт⋅ч. Что касается дальности хода, она составит 380-450 км по европейскому циклу WLTP. Мультимедийная система у версии для России на английском языке и оснащается европейским коннектором CCS2.