Электрический внедорожник Hongqi E-HS9 доступен для заказа в России

Электрокроссовер E-HS9 от входящего в FAW Group бренда Hongqi стал доступен для предзаказов у российских дилеров – компаний «Тринити Авто» и «ЭлектроКарс Рус». Ожидается, что первая партия Hongqi E-HS9 прибудет в Россию уже в октябре 2022 года. На данный момент компания «ЭлектроКарс Рус» ведет переговоры с Hongqi о заключении дистрибьюторского соглашения, пишет портал «Китайские автомобили».
Hongqi E-HS9 – полноразмерный кроссовер с габаритами 5209 х 2010 х 1731 мм и колесной базой 3110 мм. В Россию станут привозить модификации с 7- и 6-местными компоновками салона. Силовая установка в зависимости от версии будет выдавать от 435 л.с. до 551 л.с. Емкость батареи – 84 кВт⋅ч либо 99 кВт⋅ч. Что касается дальности хода, она составит 380-450 км по европейскому циклу WLTP. Мультимедийная система у версии для России на английском языке и оснащается европейским коннектором CCS2.
Согласно прайс-листу «ЭлектроКарс Рус», Hongqi E-HS9 предлагается в трех комплектациях – Comfort, Luxury и Premium – по цене от 167 тыс. долларов (9,7 млн рублей) до 198 тыс. долларов (11,5 млн рублей). В зависимости от уровня оснащения для модели доступны полный набор теплых опций, система автономного вождения L2, система мониторинга слепых зон, доводчики дверей, встроенный видеорегистратор, пневматическая подвеска, дополнительный экран для переднего пассажира, вентиляция и массаж переднихсидений, а также вентиляция второго ряда сидений с электрорегулировками.
Фото: Hongqi