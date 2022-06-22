Испанский авторынок в мае показал лучший результат с начала года

Испанский авторынок в мае сократился на 10,9% и составил 84977 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это лучший результат с начала года, хотя он все еще примерно на 30% ниже уровня «доковидного» 2019-го, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита электронных компонентов для их производства. В связи с этим в ANFAC прогнозируют, что в 2022 году испанский авторынок составит порядка 850 тыс. реализованных машин, таким образом оставаясь ниже 1-миллионной планки уже третий год подряд. По итогам пяти месяцев 2022 года продажи автомобилей в Испании составили 318487 единиц (-11,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в маестал местный SEAT, реализовавший 8118 автомобилей (-25%). На втором месте идет Toyota, чей результат составил 8051 машина (+24,9%).Третью строчку занимает Hyundai, которая увеличила продажи на 23,1% до 7207 единиц. Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (7131 шт.,+12,7%) и Volkswagen (6410 шт., -24,5%).

Фото: AutoWP.ru