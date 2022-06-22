Третья неделя июня. LADA продолжает лидировать на рынке легковых автомобилей

На автомобили LADA пришлось почти четверть (23,5%) от всех продаж на российском рынке новых легковых автомобилей - результат третьей недели июня. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Эксперты также констатировали, что третья неделя июня на рынке новых легковых автомобилей по сравнению с предыдущей ушла «в минус»: с 13 по 19 июня в нашей стране реализовано почти 6,9 тыс. легковых автомобилей, что на 2,2% меньше, чем во вторую неделю июня. А если посмотреть ситуацию с начала месяца, то можно сказать, что каждая новая неделя демонстрировала результаты хуже предыдущей.

Суммарно примерно четверть всех продаж новых легковых машин (24,8%) пришлась на Москву и Московскую область: можно сказать, что практически каждый четвертый новый автомобиль был продан в столице с пригородами.

Что касается марочного рейтинга, то первое место осталось за отечественным брендом LADA. В ТОП-5 также вошли Kia, Hyundai, Chery и Renault. Любопытно, что в пятерке лидеров оказалась французская марка, которая официально уже ушла с рынка. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность, в конце мая с конвейера АВТОВАЗа сошли последние автомобили бренда, произведенные на территории России.