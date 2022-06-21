Турецкий поставщик Martur сворачивает производство в России после ухода Renault

Турецкая компания Martur прекращает производство в Ульяновске автокресел для автомобилей Renault, выпускавшихся в России. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, добавив, что в регионе работает 19 предприятий, которые поставляли свою продукцию для Renault, и Martur может стать не последней компанией, которая прекращает свою деятельность, пишет агентство «Интерфакс».

Напомним, турецкая компания Martur в 2015 году реализовала в Ульяновской области проект по созданию производства автомобильных сидений, которое было запущено в январе 2016-го. Российское предприятие «Мартур Аутомотив Ситинг Энд Интериорс» стало 15-м по счету заводом Martur в мире и четвертым производством автомобильных сидений полного цикла (разработка, тестирование, сборка). сновными потребителями компании стали заводы «Рено Россия» в Москве и АВТОВАЗ в Тольятти. Объем инвестиций в проект составил более 440 млн рублей. Заявленные объемы производства – в среднем 150 тыс. комплектов автомобильных сидений в год. На предприятии «Мартур» работает 175 человек.

кроссовер Renault Arkana с показателем 250 проданных машин (-85%). Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Фото: Martur