Компания Subaru представила обновленный кроссовер Ascent, который появится в США осенью 2022 года.
Как пишет портал Motor.ru, рестайлинговый Subaru Ascent отличается от предшественника светотехникой, решеткой радиатора и более «агрессивным» оформлением переднего бампера. Воздухозаборники в нижней части сделаны иначе, что, как отмечают в компании, улучшило ток воздуха под днищем и положительно сказалось на аэродинамике. Сзади появились обновленные фонари С-образной формы, так называемые Konoji.
Однако покупателей должен больше заинтересовать широкий перечь базового оборудования. Например, стандартной для обновленного Ascent стала система EyeSight последнего поколения. У нее увеличен угол обзора, добавлены монокамера для ускорения распознавания велосипедистов и пешеходов и электрический усилитель тормозов. На машинах с контролем слепых зон и полосы движения вдобавок есть система Automatic Emergency Steering, помогающая отруливать от препятствия на скорости до 80 километров в час.
Также кроссовер идет с дисплеем диагональю 11,6 дюйма, поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, фарами с адаптивной подвеской поворотов и автоматическим дальним светом. Новшества – функция Cabin Connect, облегчающая общение с пассажирами на третьем ряду (голос водителя и переднего пассажира транслируется через динамики аудиосистемы Harman Kardon QuantumLogic), и система кругового обзора.
Наличие той или иной опции будет зависеть от выбранной комплектации. Самым «богатым» окажется Ascent Onyx Edition. Такому кроссоверу, помимо прочего, достанутся черный декор, панорамная крыша со шторкой, 20-дюймовые колеса, виртуальная комбинация приборов и обивка сидений материалом StarTex с водоотталкивающей пропиткой. Двигатель же останется прежний – «турбооппозитник» 2.4, развивающий 264 л.с. и 376 Нм момента. В пару к нему предложены вариатор Lineartronic с имитацией восьми передач в ручном режиме и подрулевыми лепестками, а также фирменный полный привод.
Фото: Subaru