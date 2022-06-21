Subaru представила обновленный кроссовер Ascent | АВТОСТАТ

Subaru представила обновленный кроссовер Ascent

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Компания Subaru представила обновленный кроссовер Ascent, который появится в США осенью 2022 года.

Как пишет портал Motor.ru, рестайлинговый Subaru Ascent отличается от предшественника светотехникой, решеткой радиатора и более «агрессивным» оформлением переднего бампера. Воздухозаборники в нижней части сделаны иначе, что, как отмечают в компании, улучшило ток воздуха под днищем и положительно сказалось на аэродинамике. Сзади появились обновленные фонари С-образной формы, так называемые Konoji.

 

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Однако покупателей должен больше заинтересовать широкий перечь базового оборудования. Например, стандартной для обновленного Ascent стала система EyeSight последнего поколения. У нее увеличен угол обзора, добавлены монокамера для ускорения распознавания велосипедистов и пешеходов и электрический усилитель тормозов. На машинах с контролем слепых зон и полосы движения вдобавок есть система Automatic Emergency Steering, помогающая отруливать от препятствия на скорости до 80 километров в час.

Также кроссовер идет с дисплеем диагональю 11,6 дюйма, поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, фарами с адаптивной подвеской поворотов и автоматическим дальним светом. Новшества – функция Cabin Connect, облегчающая общение с пассажирами на третьем ряду (голос водителя и переднего пассажира транслируется через динамики аудиосистемы Harman Kardon QuantumLogic), и система кругового обзора.

 

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Наличие той или иной опции будет зависеть от выбранной комплектации. Самым «богатым» окажется Ascent Onyx Edition. Такому кроссоверу, помимо прочего, достанутся черный декор, панорамная крыша со шторкой, 20-дюймовые колеса, виртуальная комбинация приборов и обивка сидений материалом StarTex с водоотталкивающей пропиткой. Двигатель же останется прежний – «турбооппозитник» 2.4, развивающий 264 л.с. и 376 Нм момента. В пару к нему предложены вариатор Lineartronic с имитацией восьми передач в ручном режиме и подрулевыми лепестками, а также фирменный полный привод.

Фото: Subaru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: сшановинкивнедорожникикроссоверыsubaru

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