Geely запатентовала в России обновленный кроссовер Coolray

Компания Geely оформила в России патентные документы на внешний вид обновленного кроссовера Coolray. Соответствующие изображения автомобиля появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). На данные момент этот автомобиль еще не представлен даже на китайском рынке, пишет портал Autonews.ru.

Судя по изображениям, Geely Coolray после рестайлинга получит дизайн в стиле новых моделей Atlas X и Emgrand L. От предшественника автомобиль будет в первую очередь отличаться более узкой светодиодной оптикой, другими бамперами и радиаторной решеткой.

О технических характеристиках обновленной модели информации пока нет. В России компактный кроссовер Geely Coolray нынешнего поколения доступен с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным трехцилиндровым мотором, работающим вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Цены на машину стартуют от 1 млн 879 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам мая компактный кроссовер Coolray стал самой продаваемой моделью Geely на российском рынке, а также среди всех «китайцев» – его результат составил 473 реализованных автомобиля (-49%). Стоит отметить, что в июне у дилеров появилась новая специальная серия кроссовера Geely Coolray NERO, стоимость которой составляет 2 млн 749 тыс. 990 рублей.

Между тем, в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. У российских дилеров Geely новинка появится во второй половине 2022 года, о комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Фото: ФИПИ