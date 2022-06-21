Китайский автопром сокращает поставки в Россию

Импорт легковых автомобилей в РФ из Китая сокращается с апреля и в мае упал почти до 32 млн долларов против 84,6 млн долларов месяцем ранее и 190,7 млн долларов в марте, следует из таможенной статистики КНР.

Как пишет газета «Коммерсант», готовые автомобили в нашу страну из Китая ввозят Chery, Changan и другие. Geely собирает автомобили в Белоруссии, Haval – в Тульской области. Таким образом, импорт китайских машин не растет, несмотря на исчерпание запасов европейских автомобилей и сокращение производства на АВТОВАЗе. Это объясняется как слабым спросом на российском авторынке, который продолжает падать, так и сложностями с логистикой. Аналитики полагают, что автоконцерны из Китая не будут резко увеличивать поставки в Россию из-за общего дефицита машин в мире, а также неясности будущей политики российских властей в автопроме.

Тем не менее, автопроизводители из КНР продолжают наращивать долю на российском рынке – в мае 2022 года она достигла 16,9%. Такие данные обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Так, в последний месяц весны россияне купили 4627 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 16,9% от общего объема. А еще год назад (в мае 2021-го) на долю «китайцев» приходилось только 6,9%. То есть, данный показатель вырос в 2,5 раза (на 10 процентных пунктов). Иными словами, в мае каждый шестой купленный новый автомобиль был из Поднебесной. Для сравнения: в апреле таковым был каждый восьмой. Стоит также отметить, что в мае «китайцы» по общим продажам уже обошли «японцев», доля которых составила 12,3%. Выше располагаются только отечественные и корейские марки (25,2% и 24,7% соответственно).

«В текущей ситуации наиболее выигрышно чувствуют себя китайские производители, которые продолжают наращивать свою долю рынка в России. У них тоже есть сложности с поставками, они связаны с настройкой логистических цепочек. Сейчас сотрудники китайских представительств, занимающиеся развитием дилерский сети в России, работают сверхурочно, ведь почти все дилеры подали заявки на получение дилерства китайских брендов», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.