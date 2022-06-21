АВТОВАЗ вернет на рынок LADA с 16-клапанным мотором и «роботом»

АВТОВАЗ планирует возобновить производство автомобилей LADA с роботизированной коробкой передач и 16-клапанными моторами 21127, 21129 и 21179. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники, по данным которых, и вазовский «робот» и 16-клапанные силовые агрегаты локализованы в Тольятти, однако для их выпуска необходимы комплектующие, которые ранее поставлялись из Германии и других стран. Это актуаторы, контроллры, фазовращатели, форсунки. На поиск альтернативных поставщиков уйдет не менее трех месяцев.

При этом АВТОВАЗ пока не рассматривает возможность продолжения выпуска автомобилей с классическим «автоматом» и бесступенчатой трансмиссией (вариатором) Jatco. Это связано с тем, что агрегаты поставлялись из Японии, но с недавних пор страна стала недружественной для России. В долгосрочной перспективе рассматривается возможность использования автоматических трансмиссий из Китая.

Между тем, в настоящее время АВТОВАЗ выпускает единственную модель – LADA Granta в упрощенной комплектации. Такие автомобили комплектуются восьмиклапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с.Ю который сочетается с механической коробкой передач. При этом экологический класс мотора понижен до «Евро-2».

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.

Как заявил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который возглавил совет директоров АВТОВАЗа, новые продукты LADA будут разрабатываться, в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов – это принципиальное решение.

Фото: АВТОВАЗ