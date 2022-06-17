АВТОВАЗ намерен разработать электрическую модель LADA

АВТОВАЗ в долгосрочной перспективе планирует разработку новой модели электромобиля. Об этом в интервью газете «Известия» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что выпуск подобной модели позволит соответствовать современным трендам.

По его словам, пока не определено, какой форм-фактор получит будущая батарейная LADA. При этом она может стать, как гибридом, так и чистым электромобилем. Решение будет принято в соответствии с мировыми трендами и развитием отрасли «зеленых» транспортных средств.

В то же время глава АВТОВАЗа полагает, что двигатели внутреннего сгорания рано списывать со счетов. По мнению М.Соколова, классические агрегаты все еще имеют перспективы и будут пользоваться популярностью в ближайшее десятилетие. Поэтому АВТОВАЗ планирует в среднесрочной перспективе развивать модельный ряд LADA именно на этой традиционной технологии.

Напомним, у АВТОВАЗа уже были электрические автомобили – например, El LADA и Vesta EV. При этом ранее бывший глава компании Николя Мор заявлял, что к 2028 году планируется начать выпуск автомобилей LADA на новой «зеленой» платформе. В их число должны войти машины на бензине и природном газе, а также полностью электрические модели.

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ планирует разработать новую платформу автомобилей. Как рассказал М.Соколов, при разработке новой архитектуры планируется использовать «определенные наработки, базирующиеся на платформе LADA Vesta». Через три - четыре года на АВТОВАЗе рассчитывают запустить сборку машин на этой платформе, при этом у таких автомобилей будет высокий уровень локализации как в плане электронных компонентов, так и двигателей, и коробок передач. Кроме того, будет создан единый автокластер производителей комплектующих.

Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.

Как заявил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который возглавил совет директоров АВТОВАЗа, новые продукты LADA будут разрабатываться, в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов - это принципиальное решение.

Фото: АВТОВАЗ