KIA Rio – самая популярная иномарка в России за третью неделю июня | АВТОСТАТ

KIA Rio – самая популярная иномарка в России за третью неделю июня

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KIA Rio – самая популярная иномарка в России за третью неделю июня

Бестселлером российского авторынка среди иномарок по итогам третьей недели июня стал корейский седан KIA Rio. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных по рынку новых легковых машин, предоставленных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за период с 13 по 19 июня 2022 года россияне приобрели 402 экземпляра этой модели – больше, чем любой другой. Второе место в рейтинге их предпочтений занял кроссовер Hyundai Creta, купленный в количестве 298 экземпляров. На третьей позиции модельного рейтинга расположился еще один популярный «кореец» – Hyundai Solaris, результат которого составил 290 проданных автомобилей.

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Какие еще модели вошли в число наиболее продаваемых иномарок за третью неделю июня и какие позиции в общем рейтинге самых продаваемых автомобилей недели занимают отечественные «лады» и «уазы»? Эта информация содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиипродажиhyundaihyundai cretahyundai solariskiakia rio

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