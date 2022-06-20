KIA Rio – самая популярная иномарка в России за третью неделю июня

Бестселлером российского авторынка среди иномарок по итогам третьей недели июня стал корейский седан KIA Rio. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных по рынку новых легковых машин, предоставленных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за период с 13 по 19 июня 2022 года россияне приобрели 402 экземпляра этой модели – больше, чем любой другой. Второе место в рейтинге их предпочтений занял кроссовер Hyundai Creta, купленный в количестве 298 экземпляров. На третьей позиции модельного рейтинга расположился еще один популярный «кореец» – Hyundai Solaris, результат которого составил 290 проданных автомобилей.