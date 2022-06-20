Представлен самый дорогой китайский автомобиль Hongqi LS7 | АВТОСТАТ

Представлен самый дорогой китайский автомобиль Hongqi LS7

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Компания Hongqi начала продажу, пожалуй, самого роскошного на данный момент и дорогого китайского автомобиля, который получил имя LS7. Стоимость этой модели составила 1,5 млн юаней или 14,4 млн рублей по текущему курсу, пишет портал Autonews.ru.

 

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Новый внедорожник отличается длиной – почти 5,7 м, огромной решеткой радиатора с вертикальными планками, а также ну очень длинными задними дверьми. Последние нужны, чтобы пассажиры второго ряда могли с максимальным комфортом попадать в салон.

Что касается интерьера, все сиденья имеют кожаную отделку, функции подогрева и вентиляции, массу регулировок. Причем салон тут может быть не только пятиместный, но и четырехместный. В этом случае у каждого VIP-пассажира второго ряда будет подставка для ног, плюс для них положен холодильник, мониторы и пр.

 

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В основе внедорожника Hongqi LS7 – мощная рама, дорожный просвет составляет 246 мм. Под капотом – бензиновый двигатель V8 объемом 4 литра с наддувом, который выдает 360 л.с. Причем заявлено, что это не лицензионный двигатель, а собственная разработка китайских инженеров: мотор сделан концерном FAW совместно с Центральным исследовательским институтом Китая. Но коробка передач всё же заимствованная – это «автомат» от ZF. Привод – полный. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а время разгона до «сотни» у внедородника весом 3,1 тонны занимает 9,1 секунды.

Фото: Hongqi

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайновинкивнедорожникиsuvпремиум-маркикитайские автомобиликроссоверы

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