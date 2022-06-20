Представлен самый дорогой китайский автомобиль Hongqi LS7

Компания Hongqi начала продажу, пожалуй, самого роскошного на данный момент и дорогого китайского автомобиля, который получил имя LS7. Стоимость этой модели составила 1,5 млн юаней или 14,4 млн рублей по текущему курсу, пишет портал Autonews.ru .

Новый внедорожник отличается длиной – почти 5,7 м, огромной решеткой радиатора с вертикальными планками, а также ну очень длинными задними дверьми. Последние нужны, чтобы пассажиры второго ряда могли с максимальным комфортом попадать в салон.

Что касается интерьера, все сиденья имеют кожаную отделку, функции подогрева и вентиляции, массу регулировок. Причем салон тут может быть не только пятиместный, но и четырехместный. В этом случае у каждого VIP-пассажира второго ряда будет подставка для ног, плюс для них положен холодильник, мониторы и пр.