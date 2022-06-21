Nissan представил обновленный седан Altima

Компания Nissan обновила седан Altima для рынка Северной Америки – через четыре года после дебюта модели последнего поколения она претерпела плановый рестайлинг. Продажи обновленного Nissan Altima в США стартуют осенью 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил новые бампера и иную решетку радиатора, а также переработанный рисунок оптики. В салоне изменилась панель приборов и появилась мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, а в список оснащения входят фирменный комплекс ассистентов вождения Safety Shield 360 и полуавтопилот ProPilot.