КАМАЗ прогнозирует падение российского рынка грузовиков на 30-40% в 2022 году

КАМАЗ прогнозирует падение российского рынка тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в 2022 году на 30-40% с прошлогодних 79 тыс. машин. Об этом сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин во время брифинга на ПМЭФ.

«Что касается наших продаж, основная сложность будет с поколениями К4 и К5. В бизнес-плане этого года у нас было 16 тыс. автомобилей К4 и К5 – по 8 тысяч машин каждого поколения. Производство машин К4 мы хотели завершать в этом году, максимум – до середины 2023 года, поэтому ситуация с К4 была для нас не слишком критичной. Но основная история – с поколением К5. В этом году был план выпустить 8 тыс. единиц, в следующем – 14 тысяч. И, конечно, в сложившейся ситуации мы потеряли этот объем», – рассказал глава КАМАЗа, которого цитирует агентство «Интерфакс».

По его словам, компания не перестала производить грузовики современных поколений, но резко снизила их выпуск и сейчас вырабатывает запасы соответствующих комплектующих. По итогам года КАМАЗ рассчитывает выпустить порядка 3-5 тыс. грузовых автомобилей поколений К4 и К5 вместо запланированных 16 тысяч. «Это болезненно для нас, поскольку дорогие машины формировали основной денежный поток», – отметил С.Когогин. Восстановление производства машин поколения К5 является ключевой стратегической задачей для КАМАЗа, и в первом квартале 2023 года планируется начать выпуск флагманской модели на новой компонентной базе, уже без участия иностранных партнеров.

В целом же сильно снижать утвержденный план выпуска грузовиков на 2022 год в штуках КАМАЗ не планирует, прежде всего, благодаря существенному росту объемов производства машин поколения К3. Однако это не позволит обеспечить рост показателей по выручке, поскольку автомобили поколения К5 почти в два раза дороже, чем К3. В результате выручка КАМАЗа по итогам 2022 года снизится из-за сокращения производства наиболее маржинальных современных моделей К4 и К5 в пользу более простых К3, а также падения экспортных поставок, прогнозирует С.Когогин.

Так, экспорт грузовиков «КАМАЗ» в этом году может снизиться на 20% с планируемых 5 тыс. машин. «Ориентируемся, что цифра будет между 4 и 5 тысячами. Мы не хотим терять в экспорте, для нас это принципиальный вопрос», – заявил С.Когогин. По его словам, клиентскую базу в экспорте КАМАЗ не потерял и продолжает исполнять подписанные ранее контракты. При этом основная проблема – это платежи в условиях санкционных ограничений. Кроме того, при текущем укреплении рубля конкурентоспособность продукции КАМАЗа на внешних рынках снижается, что, в свою очередь, также влияет на выручку от экспорта, которая в 2022 году в лучшем случае будет нулевая. Между тем, как отметил С.Когогин, есть ряд рынков, которые будут заняты, если КАМАЗ прекратит на них работу, и потом придется потратить годы на возвращение на них, поэтому принимаются все меры для продолжения экспорта.

Напомним, в начале июня Евросоюз ввел санкции против КАМАЗа и Ульяновского автозавода из-за возможного использования их техники вооруженными силами РФ на Украине. В документе указывается, что у КАМАЗа речь идет о грузовом автомобиле КАМАЗ-5350, бортовом тягаче 6350 и тяжелом внедорожнике 6560. Отметим, что формально производящий военную технику «Ремдизель» выведен из периметра КАМАЗа. Между тем, «Ремдизель» также отдельно включен в список со ссылкой на КАМАЗ. Из-за санкций и КАМАЗ, и УАЗ, в частности, не смогут экспортировать свои автомобили на европейский рынок как «продукцию двойного назначения».

Стоит отметить, что КАМАЗ, в отличие от УАЗа, и так был в санкционном списке ЕС. Уже 26 февраля – через два дня после начала военной операции на Украине – компания попала под ограничения из-за «контроля российским правительством». Уже тогда ЕС запретил ей доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ним продукцией и технологиями военного или двойного назначения. После этого немецкий Daimler приостановил работу СП с КАМАЗом в России. В отношении КАМАЗа также действуют санкции Великобритании, Австралии и Польши.

Фото: КАМАЗ