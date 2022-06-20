МАЗ представил в России новые фургон и микроавтобус

Минский автозавод провел в Москве презентацию легких коммерческих моделей – фургона МАЗ-365022 и микроавтобуса МАЗ-281040. Эти машины, которые с 2018 года выпускаются на заводе «Брестмаш» (входит в холдинг МАЗ), до сих пор продавались только на белорусском рынке, а теперь должны появиться и в России, пишет портал Wroom.ru. Как отмечают на Минском автозаводе, запуск новых моделей позволит выйти в новые сегменты, а также усилить позиции бренда МАЗ на российском рынке в целом.
Микроавтобус МАЗ-281040, предназначенный для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах средней протяженности, представлен в двух исполнениях: с салоном на 15 или на 9 пассажиров. В последнем случае у автомобиля остается объемный грузовой отсек.
МАЗ-365022 – коммерческий малотоннажный автомобиль грузоподъемностью от 760 до 1150 кг с объемом грузового отсека 12 кв.м. Внутренний размер грузового отсека равен 3,4 х 1,8 х 1,8 м, полная масса – 3490-4050 кг. Данный автомобиль может использоваться под любые надстройки от промтоварного фургона до машины скорой помощи.
Обе модели оснащаются турбодизельным двигателем объемом 2,8 л, развивающим 150 л.с., в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Машины имеют переднюю независимую и заднюю рессорную подвеску, а также дисковые тормоза на всех колесах.
Добавим также, что фургон и микроавтобус МАЗ представляют собой локализованную в Белоруссии версию китайского коммерческого автомобиля JAC Sunray с замененными шильдиками. Между тем, и сама компания JAC планирует вывести на российский рынок ту же модель Sunray, но уже казахстанской сборки.
Фото: МАЗ