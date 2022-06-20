МАЗ представил в России новые фургон и микроавтобус

Минский автозавод провел в Москве презентацию легких коммерческих моделей – фургона МАЗ-365022 и микроавтобуса МАЗ-281040. Эти машины, которые с 2018 года выпускаются на заводе «Брестмаш» (входит в холдинг МАЗ), до сих пор продавались только на белорусском рынке, а теперь должны появиться и в России, пишет портал Wroom.ru. Как отмечают на Минском автозаводе, запуск новых моделей позволит выйти в новые сегменты, а также усилить позиции бренда МАЗ на российском рынке в целом.

Микроавтобус МАЗ-281040, предназначенный для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах средней протяженности, представлен в двух исполнениях: с салоном на 15 или на 9 пассажиров. В последнем случае у автомобиля остается объемный грузовой отсек.