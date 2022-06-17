АВТОВАЗ разработает новую платформу автомобилей в течение 3 - 4 лет

АВТОВАЗ планирует разработать новую платформу автомобилей в течение трех - четырех лет. Об этом в интервью агентству «ТАСС» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что это будет полностью российская платформа, позволяющая выпускать, в том числе, автомобили с автоматическими коробками передач.

По словам главы АВТОВАЗа, при разработке новой архитектуры планируется использовать «определенные наработки, базирующиеся на платформе LADA Vesta». Через три - четыре года на АВТОВАЗе рассчитывают запустить сборку машин на этой платформе, при этом у таких автомобилей будет высокий уровень локализации как в плане электронных компонентов, так и двигателей, и коробок передач. Кроме того, будет создан единый автокластер производителей комплектующих.

Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.

Как заявил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который возглавил совет директоров АВТОВАЗа, новые продукты LADA будут разрабатываться, в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов - это принципиальное решение.

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Фото: АВТОВАЗ