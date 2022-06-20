Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году

Компания Mercedes-Benz планирует постепенно отказаться от механической трансмиссии. К 2023 году штутгартский производитель прекратит выпуск автомобилей с тремя педалями. Такое решение было принято из-за низкого потребительского спроса на подобные модели, а также продолжающееся развитие электрических и гибридных технологий, пишет портал Motor.ru.

По словам руководства Mercedes-Benz, все больше людей по всему миру делают выбор в пользу электрических и гибридных автомобилей. Поэтому, как считают в компании, вкладывать деньги в производство механических коробок передач больше нерентабельно. В настоящий момент только некоторые версии A-Class, B-Class и CLA по-прежнему выпускают с трехпедальной установкой. А в некоторых странах, таких как США, даже для этих моделей уже недоступна «механика».

К концу десятилетия Mercedes-Benz планирует полностью обновить свой модельный ряд, сделав ставку на электромобили. До этого времени компания будет продолжать выпускать автомобили с классическими ДВС, однако они будут основаны на платформах, разработанных в первую очередь для батарейных машин.

Стоит отметить, что не только премиальные бренды постепенно отказываются от механических коробок передач. Например, компания Volkswagen тоже не видит будущего в таком типе трансмиссий. Еще в прошлом году представитель марки сообщил, что на будущих моделях марки не будет «механики». Например, следующее поколение кроссовера Tiguan станет предлагаться исключительно с автоматами. Аналогичные планы есть и у спортивных брендов: Aston Martin не будет ставить механические коробки с конца 2022 года, а Ferrari и Lamborghini не выпускают таких машин с прошлого десятилетия.



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Фото: Mercedes-Benz