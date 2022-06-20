Lynk & Co представил концепт-кар The Next Day | АВТОСТАТ

Lynk & Co представил концепт-кар The Next Day

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Компания Lynk & Co (премиальный суббренд китайской компании Geely) представила концепт-кар The Next Day. Серийным он не станет, но демонстрирует дизайнерские и технические решения будут реализованы в будущих моделях марки.

Как пишет газета «Коммерсант», модель получила открывающиеся вверх навстречу друг другу двери, элементы активной аэродинамики с подвижными элементами в передней и задней частях кузова, панорамную крышу и колеса с аэродинамическими накладками.

 

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Особенностью четырехместного интерьера с раздельными креслами у The Next Day стал руль-штурвал с установленным в центре ступицы дисплеем, экран на всю ширину передней панели, а также огромный проекционный дисплей, роль которого играет панорамная крыша.

Технические характеристики новой модели Lynk & Co не раскрывает, но известно, что прототип оснащен силовой установкой E-Motive, в которой двигатель внутреннего сгорания приводит в движение колеса передней оси, а электромотор – колеса задней оси. В зависимости от версии, меняются ДВС, трансмиссия, электромоторы, емкость батареи и запас хода на электротяге, а также тип привода.

Фото: Lynk & Co

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиразработкикитайские автомобилиgeelylynk & co

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