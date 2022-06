Lynk & Co представил концепт-кар The Next Day

Компания Lynk & Co (премиальный суббренд китайской компании Geely) представила концепт-кар The Next Day. Серийным он не станет, но демонстрирует дизайнерские и технические решения будут реализованы в будущих моделях марки.

Как пишет газета «Коммерсант», модель получила открывающиеся вверх навстречу друг другу двери, элементы активной аэродинамики с подвижными элементами в передней и задней частях кузова, панорамную крышу и колеса с аэродинамическими накладками.