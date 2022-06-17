Great Wall запатентовал в России рамный внедорожник Tank 500

Китайская компания Great Wall Motors оформила в России патентные документы на внешний вид внедорожника Tank 700. Соответствующие изображения автомобиля появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Одним из конкурентов этой модели является Toyota Land Cruiser 300.
Как пишет портал Autonews.ru, в Китае эта модель была представлена еще в прошлом году. Машина с очень брутальным дизайном оборудована бензиновой 3,0-литровой «битурбошестеркой», которая работает совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность мотора – 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Также Tank 500 получил систему полного привода и 8-ступенчатый «автомат». Дорожный просвет у машины – 224 мм.
Ранее компания также оформила в России патентные документы на внешний вид внедорожника Tank 700. На данный момент модельная линейка Great Wall в России представлена пикапами Wingle 7 и Poer. Кроме того, на российском рынке присутствует дочерний бренд под названием Haval, имеющий собственное предприятие в Тульской области.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российское подразделение компании Arctic Trucks представило свой новый проект на базе китайского пикапа Great Wall Wingle 7. Спецверсию AT35 называют экспедиционной, и она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных дорожных условиях. Так, автомобиль получил колесные диски Arctic Trucks из алюминиевого сплава, пневматические шины с дорожным протектором, усиленную подвеску и расширители бамперов и арок. Кроме того, специалисты из Arctic Trucks Russia обработали швы китайского пикапа антикоррозийным покрытием и установили подкрылки. В результате доработок дорожный просвет Great Wall Wingle 7 AT35 увеличили с 21 до внушительных 32 см. Кроме того, угол въезда теперь составляет 36 градусов вместо 29, а угол съезда – 29 градусов вместо 23. Минимальный радиус разворота вырос с 7,25 до 8,4 метра.
Экспедиционный Great Wall Wingle 7, как и стандартный пикап, оснащен дизельным турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 143 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner и понижающей передачей, оборудованной принудительной блокировкой заднего дифференциала. Стоимость Great Wall Wingle 7 AT35 не называется, поскольку окончательная цена будет зависеть от набора дополнительного оборудования, которое предлагается заказчикам. Стандартный пикап на сегодняшний день доступен от 2 млн 999 тыс. рублей.
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Фото: Роспатент