Great Wall запатентовал в России рамный внедорожник Tank 500

Ранее компания также оформила в России патентные документы на внешний вид внедорожника Tank 700. На данный момент модельная линейка Great Wall в России представлена пикапами Wingle 7 и Poer. Кроме того, на российском рынке присутствует дочерний бренд под названием Haval, имеющий собственное предприятие в Тульской области.

Как пишет портал Autonews.ru , в Китае эта модель была представлена еще в прошлом году. Машина с очень брутальным дизайном оборудована бензиновой 3,0-литровой «битурбошестеркой», которая работает совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность мотора – 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Также Tank 500 получил систему полного привода и 8-ступенчатый «автомат». Дорожный просвет у машины – 224 мм.

Китайская компания Great Wall Motors оформила в России патентные документы на внешний вид внедорожника Tank 700. Соответствующие изображения автомобиля появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Одним из конкурентов этой модели является Toyota Land Cruiser 300.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российское подразделение компании Arctic Trucks представило свой новый проект на базе китайского пикапа Great Wall Wingle 7. Спецверсию AT35 называют экспедиционной, и она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных дорожных условиях. Так, автомобиль получил колесные диски Arctic Trucks из алюминиевого сплава, пневматические шины с дорожным протектором, усиленную подвеску и расширители бамперов и арок. Кроме того, специалисты из Arctic Trucks Russia обработали швы китайского пикапа антикоррозийным покрытием и установили подкрылки. В результате доработок дорожный просвет Great Wall Wingle 7 AT35 увеличили с 21 до внушительных 32 см. Кроме того, угол въезда теперь составляет 36 градусов вместо 29, а угол съезда – 29 градусов вместо 23. Минимальный радиус разворота вырос с 7,25 до 8,4 метра.

Экспедиционный Great Wall Wingle 7, как и стандартный пикап, оснащен дизельным турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 143 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner и понижающей передачей, оборудованной принудительной блокировкой заднего дифференциала. Стоимость Great Wall Wingle 7 AT35 не называется, поскольку окончательная цена будет зависеть от набора дополнительного оборудования, которое предлагается заказчикам. Стандартный пикап на сегодняшний день доступен от 2 млн 999 тыс. рублей.

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Фото: Роспатент