Hyundai Solaris – самый популярный автомобиль в России за вторую неделю июня | АВТОСТАТ

Hyundai Solaris – самый популярный автомобиль в России за вторую неделю июня

0

Hyundai Solaris – самый популярный автомобиль в России за вторую неделю июня

Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России
Все оперативные данные

Бестселлером российского авторынка по итогам второй недели июня стал седан Hyundai Solaris. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных по рынку новых легковых машин, предоставленных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за период с 6 по 12 июня 2022 года россияне приобрели 393 экземпляра этой модели – больше, чем любой другой. Второе место в рейтинге их предпочтений занял отечественный седан LADA Granta, который первенствовал неделей ранее (с 30 мая по 5 июня). На этот раз он разошелся тиражом в 341 единицу.

На третьей позиции модельного рейтинга расположился другой популярный «кореец» – Kia Rio, результат которого составил 293 проданных автомобиля. Замыкают ТОП-5 седан LADA Vesta и кроссовер Hyundai Creta, которые были куплены в количестве 277 и 264 машин соответственно.

Hyundai Solaris – самый популярный автомобиль в России за вторую неделю июня

Какие еще модели вошли в число наиболее продаваемых за вторую неделю мая (и предыдущие периоды)? Эта информация содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажимодели-лидерыhyundaihyundai cretahyundai solariskiakia rioladalada grantalada vesta

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно