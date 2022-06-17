Hyundai Solaris – самый популярный автомобиль в России за вторую неделю июня

Бестселлером российского авторынка по итогам второй недели июня стал седан Hyundai Solaris. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных по рынку новых легковых машин, предоставленных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за период с 6 по 12 июня 2022 года россияне приобрели 393 экземпляра этой модели – больше, чем любой другой. Второе место в рейтинге их предпочтений занял отечественный седан LADA Granta, который первенствовал неделей ранее (с 30 мая по 5 июня). На этот раз он разошелся тиражом в 341 единицу.

На третьей позиции модельного рейтинга расположился другой популярный «кореец» – Kia Rio, результат которого составил 293 проданных автомобиля. Замыкают ТОП-5 седан LADA Vesta и кроссовер Hyundai Creta, которые были куплены в количестве 277 и 264 машин соответственно.