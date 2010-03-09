Турецкий авторынок в феврале вырос на 43% | АВТОСТАТ

Турецкий авторынок в феврале вырос на 43%

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Автомобильный рынок Турции по итогам февраля вырос на 43,4% до 31172 единиц. По данным национальной ассоциации автодилеров, продажи легковых машин составили 20651 штуку, легких коммерческих автомобилей – 10521 штуку.
Как пишет Just-Auto, если экономический кризис будет продолжаться, в 2010 году турецкий авторынок может снизиться порядка на 10%, прогнозируют эксперты. При этом производство автомобилей в этой стране, как ожидается, останется на прошлогоднем уровне (869953 шт., -24%). В Турции свои заводы имеют такие мировые автоконцерны, как Renault, Fiat, Hyundai, Toyota и Ford, при этом основная доля автомобилей турецкого производства поставляется на экспорт.

Источник: АВТОСТАТ
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