Турецкий авторынок в феврале вырос на 43%

Автомобильный рынок Турции по итогам февраля вырос на 43,4% до 31172 единиц. По данным национальной ассоциации автодилеров, продажи легковых машин составили 20651 штуку, легких коммерческих автомобилей – 10521 штуку.

Как пишет Just-Auto, если экономический кризис будет продолжаться, в 2010 году турецкий авторынок может снизиться порядка на 10%, прогнозируют эксперты. При этом производство автомобилей в этой стране, как ожидается, останется на прошлогоднем уровне (869953 шт., -24%). В Турции свои заводы имеют такие мировые автоконцерны, как Renault, Fiat, Hyundai, Toyota и Ford, при этом основная доля автомобилей турецкого производства поставляется на экспорт.